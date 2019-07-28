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  • 28.07.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 09:30

, çeyrek ne kadar? altın bugün kaç para oldu?

Altın fiyatları ... Altın fiyatları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 'da, bugün kapanışta 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü. Son bir haftadır piyasalarda yükseliş trendi seyreden altın fiyatları, cuma gününe 259 lira seviyelerinden başlamıştı. Altında yaşanan anlık değişim, piyasalardaki grafiklere yansıdı. Peki, bugün gramı, , çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

Altın fiyatı 28 Temmuz son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Altın fiyatları, ABD ekonomik büyüme verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve güçlü istihdam verisiyle düştü. Düğün sezonunda oldukça rağbet gören altının gram fiyatı dün kapanışta yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz canlı altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

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