Altın fiyatı 28 Temmuz son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Altın fiyatları, ABD ekonomik büyüme verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve güçlü istihdam verisiyle düştü. Düğün sezonunda oldukça rağbet gören altının gram fiyatı dün kapanışta yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz canlı altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.