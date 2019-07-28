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  • 28.07.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 13:32

3 milyon memurun gözü bu haberde! Kurban bayramı öncesi ödenecek mi?

Bayram için planlarını meydana getirmeye süregelen vatandaşlar nın bayramdan önce yatırıp yatırılmayacağı mevzusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yüz binlerce memur "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlık içinde. Normal süreçte memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyorlar. Bu sene Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta icra edilecek. Maaşların yatacağı gün bayramın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle memurlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor.

Memur maaşları bayramdan önce verilecek mi?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Şimdi yüz binlerce memur, maaşların yatırılacağı tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle "Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? Bu arada Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.

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