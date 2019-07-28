Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV zammı hemen sonra fiyatlar değişti. Sigara tiryakilerinin maksimum merak etmiş olduğu konuların başında da hangi sigaranın ne kadar olduğu. İşte son güncellemelere göre sigara fiyatları. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam meydana getirilen sigaranın ÖTV'si yine artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında meydana getirilen 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını tutarlarına henüz yansıtmışken bu defa 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Yapılan değişim ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. İşte sigara zammı sonrası 28 Temmuz güncel sigara fiyatları ve zam gelmeyen sigara markaları