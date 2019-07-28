Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV zammı hemen sonra fiyatlar değişti. Sigara tiryakilerinin maksimum merak etmiş olduğu konuların başında da hangi sigaranın ne kadar olduğu. İşte son güncellemelere göre sigara fiyatları. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam meydana getirilen sigaranın ÖTV'si yine artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında meydana getirilen 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını tutarlarına henüz yansıtmışken bu defa 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Yapılan değişim ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. İşte sigara zammı sonrası 28 Temmuz güncel sigara fiyatları ve zam gelmeyen sigara markaları
29 Temmuz sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları! İşte zam gelmeyen sigara markaları
ÖTV zammı sonrasında güncel sigara fiyatları geçtiğimiz hafta Gelir İdare Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında sigara ve alkol fiyatlarında ÖTV oranında zam gelmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de hangi sigaraya ne kadar zam geldiği olmuştu. Firmalar ÖTV'de yapılan zamdan sonra yeni rakamlarını kamuoyu ile paylaşarak bu merakı giderdi. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0,42 liradan 0,4539 liraya yükseltildi.
- İŞKUR'dan yüzlerce kişiye memur olma fırsatı
- İşçi istifa etse de o ücreti alabilir
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
- Faiz oranları düştü mü? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!
- İşte il il kiralık daire fiyatları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.