Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü. Son bir haftadır piyasalarda yükseliş trendi seyreden altın fiyatları, cuma gününe 259 lira seviyelerinden başlamıştı. Altında yaşanan anlık değişim, piyasalardaki grafiklere yansıdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Temmuz canlı altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.