28 Temmuz kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası son dakika haberi! 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Askerlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Meclis'te diğer konuların ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. Kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası ve 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 28 Temmuz kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası son durum nedir? 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 27. Dönem 2. yasama yılında 105. birleşim ile 18 Temmuz 2019 tarihinde toplandı. Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. TBMM, Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Ek gösterge düzenlemesinin Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı şekliyle sadece öğretmenleri mi kapsayacağı yoksa memur örgütlerinin talep ettiği şekilde tüm kamu personeline mi yönelik olacağı merak konusu.