28 Temmuz kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası son dakika haberi! 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Askerlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Meclis'te diğer konuların ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. Kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası ve 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 28 Temmuz kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası son durum nedir? 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 27. Dönem 2. yasama yılında 105. birleşim ile 18 Temmuz 2019 tarihinde toplandı. Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. TBMM, Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Ek gösterge düzenlemesinin Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı şekliyle sadece öğretmenleri mi kapsayacağı yoksa memur örgütlerinin talep ettiği şekilde tüm kamu personeline mi yönelik olacağı merak konusu.
28 Temmuz kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası son dakika haberi! 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı?
Kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası ve 3600 ek gösterge gibi konuların ne zaman yürürlüğe girecek son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Meclis'in tatile girmesinin ardından vatandaşlar bu konular üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Öncelikle 3600 ek gösterge üzerinde duruluyor. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. Bu konular ile ilgili son gelişmelerin neler olduğu yakından takip ediliyor. Peki, kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası son durum nedir? 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...
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