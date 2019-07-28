28 Temmuz güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı! 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Bu gelişme gözleri bankaların konut kredisi faiz oranlarına çevirdi. 28 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı! Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankaların kredi faizleri düşmeye devam ediyor. Tatile gidecekler, araba alacaklar, ev alacaklar ise konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Sizler için kamu bankalarının en uygun ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi güncel kredi faiz oranlarını biraraya getirdik. Bütçenize uygun kredi kampanyalarından yararlansanız ve hesaplamalar yapsanız dahi ödemeleri her zaman yapamayabilirsiniz. Yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle ödemeleriniz aksayabilir ve bu süreçte de 60 ay vadeli yapılandırma fırsatı devreye girmektedir.