28 Temmuz Dolar son dakika güncel döviz kurları! Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar son dakika... Dolar/TL perşembe günkü Merkez Bankası kararı sonrasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonrası için kademeli faiz indirimi çağrısı yapmasının ardından 1 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Temmuz güncel döviz kurları... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,97 dolar/TL yüzde 0,07 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,45, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 104.153,90, en düşük 100.846,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,97 artışla 102.837,19 puandan tamamladı.