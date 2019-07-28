135 milyon Euro’luk vuruş

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, nitelikli turist uygulamalarından birinin golf turizmi olduğunu belirterek, "Kişi başı bin 100 ile bin 200 euro civarında harcama var. Gelen bir hafta konaklıyor, Yılda 120 bin kişiden ortalama 135 milyon euro girdi sağlanıyor." dedi.
ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR
Şahin, 2013 yılından bu yana Türkiye'de yapılan ve dünyanın en önemli golf organizasyonlarından biri sayılan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nın, bu yıl 6-10 Kasım'da Belek'te gerçekleştirileceğini belirterek, "Turnuvada daha önceleri Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi ünlü oyuncular katıldı. Bu yıl da sürpriz isimleri bekliyoruz" dedi.
ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR
Şahin, 2013 yılından bu yana Türkiye'de yapılan ve dünyanın en önemli golf organizasyonlarından biri sayılan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nın, bu yıl 6-10 Kasım'da Belek'te gerçekleştirileceğini belirterek, "Turnuvada daha önceleri Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi ünlü oyuncular katıldı. Bu yıl da sürpriz isimleri bekliyoruz" dedi.
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