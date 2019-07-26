26 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkı yattı mı? Zam farkı ne kadar tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! Memur emekli zamlı maaş ödeme tarihi! 2019 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! Milyonlarca emekli ve memur emeklisi zamlı maaşlarını yarından itibaren almaya başlayacak. Memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkıyla bu aydan itibaren yüzde 6.01 zam yapıldı. Memurlar zamlı maaşını 15 Temmuz'da çekti. Memur emeklisi ise maaşını her ayın 1-5'i arasında alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden fark henüz hesaba geçmemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün bir açıklama yaparak 2.3 milyon memur emeklisi ile dul ve yetimlerin zam farkının yarın yatacağını duyurdu.