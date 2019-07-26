Küçükbaş fıyatları 750-1.500 lira

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın, küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı olmadığını, canlı kilogram fiyatının 20 ile 23 lira arasında değiştiğini belirtti. İhsan Akın, "Fiyat artmadığı için bu yıl da küçükbaş hayvan satışları hareketli olacak. Büyükbaş hayvanlarda lokal olarak artış var, canlı kilogram fiyatı 23 ile 24 lira arasında" diye konuştu.