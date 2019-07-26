EYT yasası ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Bu anlamda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmak için günlerini sayanlar EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelmişti. 3.5 saat süren toplantı yapılmıştı. Aile, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak malum yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Peki EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? İşte 26 Temmuz EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri