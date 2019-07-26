2019 TOKİ alt gelir grubu çekilişsiz kurasız yeni konutlar! TOKİ yeni kampanya 350 taksitle ev başvuru şartları. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni konutlar üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 305 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. TOKİ son dönemde alım gücü düşük vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 50 bin konut projesinde çok iyi bir sınav verdi ve binlerce vatandaş artık ev sahibi oldu. TOKİ şimdi yeni projelerin startını verdi. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır.
2019 TOKİ alt gelir grubu çekilişsiz kurasız yeni konutlar! TOKİ yeni kampanya 350 TL taksitle ev başvuru şartları
Dar ve orta gelirli aileleri konut sahibi yapmaya devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni konut üretim çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ dar gelirli vatandaşlar için 305 TL taksitle ev fırsatı sunuyor. İşte 500 TL'den az taksitli TOKİ projeleri haberimizde sizlerle olacak. TOKİ dar gelirli vatandaşlarımızı sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 50 bin konut projesi ile vatandaşlarımızı ev sahibi yaptı. 2019 projesinde yer alan konutun bedeli 115 bin 871 TL olarak belirlendi. TOKİ 2019 projesi için ödenecek peşinat bedelleri 13 bin 904 TL'den başlıyor. 23 bin 174 TL'ye kadar yükseliyor. Projede yer alan 1 adet konut için ödenecek en düşük aylık taksit bedeli 386,24 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 566,48 TL. İşte 2019 TOKİ alt gelir grubu çekilişsiz kurasız yeni konutlar ve TOKİ yeni kampanya 350 taksitle ev başvuru şartları
- Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?
- Tatilci bayramı 9 güne çıkardı
- Türkiye'ye dev bir yatırım daha!
- Bakan müjdeyi verdi! O ilimizde petrol üretimi yapılacak
- Ekonomide işler iyiye gittikçe kuduruyorlar!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.