2019 TOKİ alt gelir grubu çekilişsiz kurasız yeni konutlar! TOKİ yeni kampanya 350 taksitle ev başvuru şartları. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni konutlar üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 305 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. TOKİ son dönemde alım gücü düşük vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 50 bin konut projesinde çok iyi bir sınav verdi ve binlerce vatandaş artık ev sahibi oldu. TOKİ şimdi yeni projelerin startını verdi. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır.