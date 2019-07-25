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Turizmde bayram sevinci

Turizmde bayram sevinci
Türkiye'de hem yerli hem de yabancı turistin talebi turizm sektörünü canlandırırken, bu talebe Kurban Bayramı tatilinin de eklenmesi turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketlilik bulunuyor. Bu hareketliliğin üstüne bir de bayram eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirilecek" dedi. Bağlıkaya, yalnızca Ege, Akdeniz bölgeleri değil, Karadeniz ve Doğu'da da hareketlilik olduğunu söyledi.

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