Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Bu gelişme gözleri bankaların konut kredisi faiz oranlarına çevirdi. 25 Temmuz konut kredisi faiz oranları milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda özellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları araştırılıyor. İlk olarak Akbank konut kredi faizlerinde indirime gitme kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a düşürüldüğü açıklandı. Akbank'tan konut kredisi faizlerine indirim! Peki 25 Temmuz konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları nedir?