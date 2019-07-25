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  • 25.07.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 17:38

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konut kredisi oranları düştü mü? İşte , , , ! Ziraat sı: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. Bilindiği gibi nın bir dönem çok yüksek seviyelere ulaşması sonrasında şimdilerde ise faiz oranlarının düştüğüne tanıklık ediyoruz. Ortalama olarak 5 haftadır yavaş yavaş düşen konut kredileri bu hafta %1,5'in altına inmiş durumdalar. Konut kredisi faiz oranları ortalaması ise %1,96 seviyesine kadar düştü.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Bu gelişme gözleri bankaların konut kredisi faiz oranlarına çevirdi. 25 Temmuz konut kredisi faiz oranları milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda özellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları araştırılıyor. İlk olarak Akbank konut kredi faizlerinde indirime gitme kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a düşürüldüğü açıklandı. Akbank'tan konut kredisi faizlerine indirim! Peki 25 Temmuz konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları nedir?

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