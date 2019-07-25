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Çiftçiye borsa garantisi

Çiftçiye borsa garantisi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla kişiler ve kurumların lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetler ile satabileceğini ve bankalardan kredi kullanabileceğini belirterek, "Artık fiyatları daha açık ve net olarak takip etme şansımız olacak" dedi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'nde konuşan Pekcan, 80 firmaya faaliyet izni verildiğini kaydetti.

Esra ÇİMEN

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