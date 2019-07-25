26 Temmuz konut kredisi faiz oranları düştü mü? İşte Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları! Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. Bilindiği gibi konut kredisi faiz oranlarının bir dönem çok yüksek seviyelere ulaşması sonrasında şimdilerde ise faiz oranlarının düştüğüne tanıklık ediyoruz. Ortalama olarak 5 haftadır yavaş yavaş düşen konut kredileri bu hafta %1,5'in altına inmiş durumdalar. Konut kredisi faiz oranları ortalaması ise %1,96 seviyesine kadar düştü.