25 Temmuz taşıt kredisi faiz oranları! Fiyatı düşen otomobiller hangileri? Sahibinden satılık en ucuz ikinci el arabalar! Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketleri, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 seneleri içinde trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Temmuz ayına ilişkin 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile Toyota Corolla Sedan ve Ford Tourneo Courier benzer biçimde Türkiye'de üretilen arabaların sayısı dikkat çekti