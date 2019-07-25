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  • 25.07.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 16:31

konut kredisi oranları düştü mü? İşte , , ,

Merkez sı bir hafta vadeli repo ihale oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Bu gelişme gözleri bankaların na çevirdi. konut kredisi faiz oranları milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda özellikle , , konut kredisi faiz oranları araştırılıyor. İlk olarak konut kredi faizlerinde indirime gitme kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a düşürüldüğü açıklandı. Akbank'tan konut kredisi faizlerine indirim! Peki 25 Temmuz konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank nedir?

25 Temmuz konut kredisi faiz oranları düştü mü? İşte Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları! Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. Bilindiği gibi konut kredisi faiz oranlarının bir dönem çok yüksek seviyelere ulaşması sonrasında şimdilerde ise faiz oranlarının düştüğüne tanıklık ediyoruz. Ortalama olarak 5 haftadır yavaş yavaş düşen konut kredileri bu hafta %1,5'in altına inmiş durumdalar. Konut kredisi faiz oranları ortalaması ise %1,96 seviyesine kadar düştü.

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