Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları adında başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılacak olan kampanya kapsamında hem uygun peşinat hemde uygun kira ile vatandaşların ev sahibi olmaları amaçlanıyor. TOKİ tarafından başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle. Peki TOKİ 388 TL taksitle 1072 konut satışı başvuru şartları nedir? İşte TOKİ dar gelirli evleri satış tarihi