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  • 24.07.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 17:34

, ve Bağkur ve ! Emekli farkı kaç para?

Emekli farkı kaç para? İşte , ve Bağkur ve . Emekli, dul ve yetim ile memurun alacağı zam 3 Temmuz'da la birlikte belli olmuştu. 1-5 Temmuz'da maaşını çeken memur emeklisi zam farkını alamamıştı. Açıklama dün geldi, fark 'da (yarın) hesaplara yatıyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, (memur) emeklilerinin maaş farklarının, 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye, toplam yaklaşık 500 milyon TL tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtmişti.

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da açıklanan son 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yapıldı. SSK emeklisi zamlı maaşını 17 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara bugün, 2 olanlara yarın, 0 olanlara da 26 Temmuz'da ödeme yapılacak. Toplam fark ödemesinin 500 milyon lira olacağını aktaran Bakan Selçuk, "Bağkur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. Bu arada Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Emekli zam farkı son dakika kaç para? İşte SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı tahsis no ve ödeme günleri

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