Emekli maaşı promosyon ücretleri oldukça merak ediliyor. SSK SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emekli zam oranı ve hangi bankanın ne kadar vereceğini merak ediyor. Bu bağlamda 300, 375, 450 TL veren bankaların promosyon ücretleri Temmuz'da bin TL'ye kadar çıktı. Ayrıca bazı bankalar da emekli müşteri kazandıranlara 100-125 lira gibi bir ödeme yapıyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Peki Emekli maaşı SSK SGK ve Bağkur promosyon zam oranı hangi banka kaç para veriyor? İşte emekli promosyon ikramiyesi