Son dakika haberine göre Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etti. Dünde Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etmişti. Memurlar ile birlikte emekli memurlar da yüzde 5'lik zamlarına ilaveten enflasyon farkı alacaklar. Yüzde 6'lık yeni zamma göre mesleklere göre emekli memurların alacakları yeni maaşlar da ortalama olarak tablodaki gibi olacak. Bu arada memurlara, çalışmayan eşleri için 278.69 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 65.30 TL, Altı yaş üstü için 32.65 lira oldu.