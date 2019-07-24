24 Temmuz EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge son durum nedir? Genel af yasası çıktı mı? Milyonların gözü kulağı EYT Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. Bu arada yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.