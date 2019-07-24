Konut ve araba almak isteyenler bu sıralarda araştırmaları yoğunlaştırıyor. Bilindiği gibi 25 Temmuz'da Merkez Bankası faiz kararı da açıklanacak. Konut ve taşıt kredisi almak isteyenler çeşitli şartları taşımaları gerekiyor. Bu bağlamda ne yazık ki konut kredisi başvuru formu dolduran kişiler konut kredisi red kararı ile karşı karşıya kalmaktadır. Temmuz ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde vatandaşlar arama motorlarında kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Banka banka güncel faiz oranlarında araştırmalarında artış yaşanıyor. Peki, banka banka kredi faiz oranları ne kadar? Haberimizde Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını güncel bir şekilde derledik. İşte kredi faiz oranları...