Emekli zam farkı son dakika kaç para? İşte SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı tahsis no ve ödeme günleri. Emekli, dul ve yetim ile memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla birlikte belli olmuştu. 1-5 Temmuz'da maaşını çeken memur emeklisi zam farkını alamamıştı. Açıklama dün geldi, fark 25 Temmuz'da (yarın) hesaplara yatıyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı(memur) emeklilerinin maaş farklarının, 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye, toplam yaklaşık 500 milyon TL tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtmişti.