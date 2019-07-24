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  • 24.07.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:31

Emekli farkı kaç para? İşte , ve Bağkur ve

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı 3 Temmuz'da açıklanan son 6 aylık verisiyle birlikte belli olmuştu. Buna göre; ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yapıldı. SSK emeklisi zamlı maaşını 17 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara bugün, 2 olanlara yarın, 0 olanlara da 26 Temmuz'da ödeme yapılacak. Toplam fark ödemesinin 500 milyon lira olacağını aktaran Bakan Selçuk, "Bağkur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da olan 25 ila 'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. Bu arada emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. farkı kaç para? İşte SSK, ve Bağkur ve ödeme günleri

Emekli zam farkı son dakika kaç para? İşte SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı tahsis no ve ödeme günleri. Emekli, dul ve yetim ile memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla birlikte belli olmuştu. 1-5 Temmuz'da maaşını çeken memur emeklisi zam farkını alamamıştı. Açıklama dün geldi, fark 25 Temmuz'da (yarın) hesaplara yatıyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı(memur) emeklilerinin maaş farklarının, 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye, toplam yaklaşık 500 milyon TL tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtmişti.

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