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6 ayda 6 bin yabancı şirket

6 ayda 6 bin yabancı şirket
Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.86 artarak 6 bin 179 oldu. Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında 32 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket 'da kuruldu.

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