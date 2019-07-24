6 ayda 6 bin yabancı şirket

Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.86 artarak 6 bin 179 oldu. Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında 32 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul'da kuruldu.
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