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  • 24.07.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:27

ve ? farkı ne kadar 5,7,9,1,3,8 olanlar...

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı 3 Temmuz'da açıklanan son 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olmuştu. Buna göre; ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yapıldı. SSK emeklisi zamlı maaşını 17 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Emeklilik kartındaki nın son rakamı 4 olanlara bugün, 2 olanlara yarın, 0 olanlara da 26 Temmuz'da ödeme yapılacak. emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar. SSK ve Bağ-Kur ? Peki tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkı yattı mı?

25 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkı yattı mı? Zam farkı ne kadar tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! Memur emekli zamlı maaş ödeme tarihi! 2019 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! Milyonlarca emekli ve memur emeklisi zamlı maaşlarını yarından itibaren almaya başlayacak. Memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkıyla bu aydan itibaren yüzde 6.01 zam yapıldı. Memurlar zamlı maaşını 15 Temmuz'da çekti. Memur emeklisi ise maaşını her ayın 1-5'i arasında alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden fark henüz hesaba geçmemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün bir açıklama yaparak 2.3 milyon memur emeklisi ile dul ve yetimlerin zam farkının 25 Temmuz'da yani yarın yatacağını duyurdu.

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HaberlerEkonomi Haberleri25 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkı yattı mı? Zam farkı ne kadar tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...
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