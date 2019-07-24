24 Temmuz Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi faiz oranları! En uygun krediyi hangi banka veriyor? Hangi bankada kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Binlerce vatandaş internette banka banka kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bu nedenle banka banka kredi faiz oranları ne kadar sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi oranları... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.