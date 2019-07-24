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  • 24.07.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 17:25

, , , nafaka, son durum nedir? yasası çıktı mı?

EYT, , , nafaka, gündemi işgal eden en önemli konu maddeleri arasında yer alıyor. Meclis tatile girdi ve 1 Ekim tarihinde açılacak. Peki bu yasalarla ilgili son durum nedir? Öncelikle af ile başlayalım 'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Peki , hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum çıktı mı?

Genel af yasası çıktı mı? EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka...

24 Temmuz EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge son durum nedir? Genel af yasası çıktı mı? Milyonların gözü kulağı EYT Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. Bu arada yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

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HaberlerEkonomi Haberleri24 Temmuz EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge son durum nedir? Genel af yasası çıktı mı?
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