EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge gündemi işgal eden en önemli konu maddeleri arasında yer alıyor. Meclis tatile girdi ve 1 Ekim tarihinde açılacak. Peki bu yasalarla ilgili son durum nedir? Öncelikle af ile başlayalım AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Peki genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum çıktı mı?