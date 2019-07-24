Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.07.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:13

banka kredi oranları son durum! İşte 6 ay ertelemeli ihtiyaç bayram ve

'da yani bugün en fazla aratılan konuların başında bayram ve tatil kredileri geliyor. lar kredi verme konusunda rekabet içine girdi. Özellikle Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi oranları vatandaşın yüzünü güldürüyor. Pazar rekabetinde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen bankalar, yaz aylarını kampanyasız geçirmiyor. Bankalar bireysel ve ticari müşterileri için çok sayıda kampanya yürütüyorlar. 'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek. 24 Temmuz son durum! İşte 6 ay ertelemeli ihtiyaç bayram ve

Bankalardan 6 ay ertelemeli tatil kredisi!

24 Temmuz banka banka kredi faiz oranları son durum! İşte 6 ay ertelemeli ihtiyaç bayram ve tatil kredisi. Hangi bankada kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Binlerce vatandaş internette banka banka kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bu nedenle banka banka kredi faiz oranları ne kadar sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi oranları... Bankalar tatil nedeniyle artış gösteren bireysel kredi talepleri için kampanyalar düzenliyor. Kampanyalarda altı aylık ertelemeli taksitlendirmeler ve % 1.85'ten başlayan avantajlı faizler öne çıkıyor. Bireysel müşterilerin tatil planlarını dikkate alan bankalar, ihtiyaç kredilerine ağırlık verirken, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri de unutmuyorlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri24 Temmuz banka banka kredi faiz oranları son durum! İşte 6 ay ertelemeli ihtiyaç bayram ve tatil kredisi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri