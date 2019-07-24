170 bin engelliye iş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunanlara yönelik uygulanan istihdam modelleriyle binlerce engelli iş sahibi oldu. Haziran 2019 itibarıyla kamu sektöründe 15 bin 579, özel sektörde 98 bin 898 olmak üzere 114 bin 477 engelli işçi çalışıyor. Dün gerçekleştirilen törende de 2 bin 504 engellinin atamasıyla beraber engelli kamu görevlisi sayısı 56 bini aştı. Kamudakilerle beraber çalışan engelli sayısı 170 bini geçti.