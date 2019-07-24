Bugünkü
Takvim

170 bin engelliye iş

170 bin engelliye iş
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunanlara yönelik uygulanan istihdam modelleriyle binlerce engelli iş sahibi oldu. Haziran 2019 itibarıyla kamu sektöründe 15 bin 579, özel sektörde 98 bin 898 olmak üzere 114 bin 477 engelli işçi çalışıyor. Dün gerçekleştirilen törende de 2 bin 504 engellinin atamasıyla beraber engelli kamu görevlisi sayısı 56 bini aştı. Kamudakilerle beraber çalışan engelli sayısı 170 bini geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri170 bin engelliye iş
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri