Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde benzer biçimde bir haber SGK'dan geldi. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun Meclis'in tatilden sonra açılmasıyla hazırlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye göre, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için sadece 160 bin Bağ-Kur'lu başvuru yaptı. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! İşte erken emekli olma şartları.