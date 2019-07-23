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  • 24.07.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:14

Yaşa takılanlara fırsat! İşte nedir? hesaplama!

nedir? hesaplama! Yaşa takılanlara müjde. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan 'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. ​'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı. Borcu olan her 10 SSK'lıdan 4'ü, yeniden yapılandırma başvurusu yaptı. Prim borcu olan Bağ- Kur'lular, emeklilik yaşını doldurmuş olsalar da borçlarını ödeyemiyorlar. Hem kendileri hem de aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar.

Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde benzer biçimde bir haber SGK'dan geldi. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun Meclis'in tatilden sonra açılmasıyla hazırlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye göre, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için sadece 160 bin Bağ-Kur'lu başvuru yaptı. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! İşte erken emekli olma şartları.

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