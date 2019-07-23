Öğrenciye kira şoku

Milyonlarca öğrenci için tercih ve yerleştirme süreci başladı. Üniversite sınavını kazananlar şimdi hangi okulda okuyacaklarını tercih edecek. Bunu yaparken de yurt ve barınma imkanlarına da bakıyor. İstanbul'da üniversitelerin bulunduğu bölgelerde kiralık fiyatları bir anda yüzde 50 oranında arttı. Ev sahipleri talep olacağını düşünerek evlerin öğrenciye vermek istiyor. Bir evi aileye verip örneğin 1500 lira almak yerine 4 öğrenciye 1000'er lira verip 4 bin lira almanın da hesabını yapan ev sahipleri bulunuyor.
İstanbul'da üniversitelerin bulunduğu semtlerdeki yeni kira bedellerinden bazıları şöyle:
İstanbul'da üniversitelerin bulunduğu semtlerdeki yeni kira bedellerinden bazıları şöyle:
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