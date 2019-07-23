Erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! Yaşa takılanlara müjde. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. ​SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı. Borcu olan her 10 SSK'lıdan 4'ü, yeniden yapılandırma başvurusu yaptı. Prim borcu olan Bağ- Kur'lular, emeklilik yaşını doldurmuş olsalar da borçlarını ödeyemiyorlar. Hem kendileri hem de aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Bağ-Kur'luların 5 puanlık prim indiriminden yararlanmak için SGK'ya herhangi bir şekilde başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. SGK, borcu olmayan veya borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lulara doğrudan indirimli oran üzerinden primlerini ödeme imkânı sağlayacak.