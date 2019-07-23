Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 toplu sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti. Maaşlara önce yüzde 5'lik zam uygulandıktan sonra yüzde 1.01'lik fark da eklendi. Böylece memurların ve sözleşmeli personelin temmuz zammı yüzde 6.01'e ulaştı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi. Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 433.88 liraya çıktı. Peki 2019 memur toplu sözleşme maaş zam oranı nedir? Memur seyyanen zam ve refah payı ne kadar oldu?