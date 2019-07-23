Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.07.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:00

Kadroya geçen lere bayram yardımı ne kadar? 4/D'li taşeron işçi seyyanen oranı ne oldu?

seyyanen oranı ne oldu? Kadroya geçen ne kadar? Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine beklenen müjdeli haber geldi. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek... Seyyanen zam: tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise zam atıyorum 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu arada kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışanlara müjdeli haber geldi. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D 'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram yardımı yapılacak. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerinin bayram öncesi ikramiye bekleyişleri başladı. Peki 4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı ne oldu? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere bayram yardımı ne kadar?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere bayram yardımı ne kadar? 4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı ne oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri