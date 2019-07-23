Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu arada kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışanlara müjdeli haber geldi. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D 'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram yardımı yapılacak. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerinin bayram öncesi ikramiye bekleyişleri başladı. Peki 4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı ne oldu? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere bayram yardımı ne kadar?