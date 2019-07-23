EYT yasası ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda EYT bekleyenlerin gözleri Meclis'te olacak. Fakat Meclis tatile girdi ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Ak Parti'den yapılan en son açıklamada ise; Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz." ifadeleri kullanılmıştı. İşte 23 Temmuz bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı? EYT'de son dakika yeni formül açıklaması!
EYT'de son dakika yeni formül açıklaması! 24 Temmuz bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı?
EYT'de son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda son gelişmeler neler? EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.
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