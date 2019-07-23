Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının iştirakıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü. TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir bölümünün ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten önemli isteklerde bulundu. Bunlardan bir tanesi yine milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması şeklinde belirtildi. Peki SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları nedir? Emekliye kira yardımı nasıl alınır?