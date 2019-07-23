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  • 23.07.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 11:10

farkı SSK, ve Bağkur ne kadar son dakika ne an ödenecek? İşte

SSK, ve Bağkur farkı ne kadar son dakika ne an ödenecek? İşte . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 'da ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. Bu arada da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı.

Milyonlar bunu bekliyordu! Tarih belli oldu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek. 2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödenecek. 2019'un Temmuz ayında yapılacak yüzde 6.01 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak. Bu yılın ocak ayında ise memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı. Bunun yüzde 4'ü toplu sözleşmeden kaynaklı zam, yüzde 6.73 de enflasyon farkından kaynaklandı. Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları oluyor. Peki SSK, SGK ve Bağkur emekli zam farkı ne kadar son dakika ne zaman ödenecek? İşte emekli maaşı ödeme tahsis numarası ve detaylar

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