Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek. 2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödenecek. 2019'un Temmuz ayında yapılacak yüzde 6.01 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak. Bu yılın ocak ayında ise memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı. Bunun yüzde 4'ü toplu sözleşmeden kaynaklı zam, yüzde 6.73 de enflasyon farkından kaynaklandı. Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları oluyor. Peki SSK, SGK ve Bağkur emekli zam farkı ne kadar son dakika ne zaman ödenecek? İşte emekli maaşı ödeme tahsis numarası ve detaylar