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  • 24.07.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 08:59

, nedir? Peki Bağkur emekli maaşı avans ve kredisi nasıl alınır?

Milyonlarca emekli için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. , , emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı verilecek. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle beraber emekli yurttaşların nakit sorunlarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek.

Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... SGK, SSK ve Bağ- Kur'lu emeklilere kredi ve ön ödeme ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır... Emeklilik başvurusunu icra eden ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. şu demek oluyor ki bu yıl müracaat yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. SGK SSK Bağkur 3 maaş avans, 10 maaş kredi nasıl alınır? 3 maaş ön ödeme, 10 maaş kredi müracaat şartları nedir?

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HaberlerEkonomi Haberleri3 maaş avans, 10 maaş kredi başvuru şartları nedir? Peki SGK SSK Bağkur emekli maaşı avans ve kredisi nasıl alınır?
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