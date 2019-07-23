Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... SGK, SSK ve Bağ- Kur'lu emeklilere kredi ve ön ödeme ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır... Emeklilik başvurusunu icra eden ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. şu demek oluyor ki bu yıl müracaat yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. SGK SSK Bağkur 3 maaş avans, 10 maaş kredi nasıl alınır? 3 maaş ön ödeme, 10 maaş kredi müracaat şartları nedir?