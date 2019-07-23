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  • 23.07.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 11:09

2019 memur maaş oranı nedir? ve ne kadar oldu?

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 sinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 ve her iki yıl için yüzde 3 talep etti. Maaşlara önce yüzde 5'lik zam uygulandıktan sonra yüzde 1.01'lik fark da eklendi. Böylece memurların ve sözleşmeli personelin temmuz zammı yüzde 6.01'e ulaştı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi. Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 433.88 liraya çıktı. Peki 2019 memur toplu sözleşme maaş zam oranı nedir? ve refah payı ne kadar oldu?

Memurların istedikleri zam oranı belli oldu

2019 memur toplu sözleşme maaş zam oranı nedir? Memur seyyanen zam ve refah payı ne kadar oldu? Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti. Memurlar ile birlikte emekli memurlar da yüzde 5'lik zamlarına ilaveten enflasyon farkı alacaklar. Yüzde 6'lık yeni zamma göre mesleklere göre emekli memurların alacakları yeni maaşlar da ortalama olarak tablodaki gibi olacak. Bu arada memurlara, çalışmayan eşleri için 278.69 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 65.30 TL, Altı yaş üstü için 32.65 lira oldu. Temmuz zammı yüzde 5 +1.01 olunca eş yardımı 278.68'den 295.44 liraya yükseldi. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 409.29 ödenirken, bu tutar 433.88 liraya çıktı.

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