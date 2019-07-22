Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve işyar maaş zammı yapıldı. Bu anlamda asgari ücret ile çalışanlar dikkatlerini TC Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 senesinin Ocak ayında meydana getirilen zam tüm yıl için geçerli olacak, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL'ye, net ücret de 2 bin 20 TL'ye yükseltilmişti. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu