23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen maaş evde bakım maaşı olarak geçmektedir. Evde bakım maaşları yatırıldığı gün şehirlere göre değişiklik gösterebiliyor.Merak edilen detaylar haberimizde... Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. Peki 22 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! İşte Hasta bakım parası Temmuz ayı il il yatan yerler