23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen maaş evde bakım maaşı olarak geçmektedir. Evde bakım maaşları yatırıldığı gün şehirlere göre değişiklik gösterebiliyor.Merak edilen detaylar haberimizde... Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. Peki 22 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! İşte Hasta bakım parası Temmuz ayı il il yatan yerler
23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller son dakika hasta bakım parası yatan iller
23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller son dakika hasta bakım parası yatan iller. 22 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları arasında yer alan evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı ise merak konusu. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?
- Türkiye'nin ilk süpersonik jetinin tasarımı tamamlandı
- Asgari ücrete ve AGİ'ye zam olacak mı?
- Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.