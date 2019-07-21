Bugünkü
Takvim

Yüksek fiyat dışarı kaçırdı

Yüksek fiyat dışarı kaçırdı
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şuan ki verilere göre, yurt içi sahil otellerinde geçen yıla göre yüzde 10 talep düşüşü yaşanırken, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı. Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, "Yurt içi seyahatlerdeki fiyat politikaları, bazı tatilcileri yurt dışı seyahatlere yönlendiriyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYüksek fiyat dışarı kaçırdı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri