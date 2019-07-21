Yüksek fiyat dışarı kaçırdı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şuan ki verilere göre, yurt içi sahil otellerinde geçen yıla göre yüzde 10 talep düşüşü yaşanırken, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı. Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, "Yurt içi seyahatlerdeki fiyat politikaları, bazı tatilcileri yurt dışı seyahatlere yönlendiriyor" dedi.