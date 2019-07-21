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  • 22.07.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:27

Sigara mı sonrası 22 Temmuz ! İşte zammı sonrası

mı sonrasında geçtiğimiz hafta Gelir İdare Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında sigara ve alkol fiyatlarında ÖTV oranında zam gelmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de hangi sigaraya ne kadar zam geldiği olmuştu. Firmalar ÖTV'de yapılan zamdan sonra yeni rakamlarını kamuoyu ile paylaşarak bu merakı giderdi. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0,42 liradan 0,4539 liraya yükseltildi.

İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar

Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV zammı hemen sonra fiyatlar değişti. Sigara tiryakilerinin maksimum merak etmiş olduğu konuların başında da hangi sigaranın ne kadar olduğu. İşte son güncellemelere göre sigara fiyatları. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam meydana getirilen sigaranın ÖTV'si yine artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında meydana getirilen 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını tutarlarına henüz yansıtmışken bu defa 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Yapılan değişim ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı.

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