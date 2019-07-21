Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.07.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 09:15

ve Bağkur için çıktı mı? son durum!

Milyonlarca ve Bağkur emeklisinin gözü intibak yasasında. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan mın yolunu açacak intibak için düzenleme planlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Bu anlamda emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek. En fazla aylık bağlanma oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Peki son vaziyet nedir?

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. Promosyon yolunu açan hükümetin, intibak konusunda da adımlar atması bekleniyor. Emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. 2019 SGK SSK emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'e geldi mi? Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. İşte 12 Temmuz emekli maaşı intibak yasası son durum açıklaması

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSGK SSK ve Bağkur için emekli intibak yasası çıktı mı? 21 Temmuz emekli maaşı intibak yasası son durum!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri