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Kurala uymayan taksiciye ceza

Kurala uymayan taksiciye ceza
İçişleri Bakanlığı sürücülerinin, büyükşehirlerde kısa mesafe ya da çok uzun mesafedeki yerlere müşteri alınmadığı, kötü hava şartları ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde müşteri almadıkları, özellikle turistlerden fazla ücret aldıkları, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulundukları yönünde gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara, , gibi büyük illerde, 18 bin 640 ticari taksiyi denetledi. Bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası verildi. 165 ticari taksi trafikten men edildi.

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