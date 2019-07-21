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  • 22.07.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:29

Ek gösterge Meclis'e geldi mi? son durum nedir? Memur ikramiye artış oranları ne kadar oldu?

ve farkıyla birlikte temmuz itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Bu arada 5 milyon memur ve emekli için 1 Ağustos'ta başlıyor. Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Bizim sunacağımız teklif bir iyileştirme paketi niteliğinde olacak' dedi. için son durum ise oldukça merak ediliyor. Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek.

Memur ikramiye zam artış oranları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden sonra 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Bu arada 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin gözü 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''görüşmelerin aileleriyle 20 milyon kişiyi yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Pazarlık masasına taşıyacağımız mali ve sosyal talepleri belirlemek için konfederasyon bünyesinde istişare süreçlerini başlattık'' şeklinde konuştu. Peki memur ikramiye zam artış oranları ne kadar olacak?

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