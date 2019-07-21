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  • 21.07.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 13:46

21 Temmuz son dakika , çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte satışlarda oldukça rağbet gören fiyatı dünkü kapanışta günü yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları... Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, altının gram fiyatında 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti. Memiş, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işle günü kapanışında çeyrek altın 426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 261,50 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 260 bin liradan tamamladı.
Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları...

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